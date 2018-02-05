Атомный ледокол спас экспедицию с полярной метеостанции

Путешественники из группы RGO Expo отправились из Норильска в арктический порт Диксон — самый северный населенный пункт в России. На обратном пути их застала пурга, но, к счастью, они встретили атомный ледокол «Таймыр».

Путешественники находились на полярной метеостанции Сопкарга. Идею о том, чтобы атомный ледокол «подбросил» туристов к населенному пункту Дудинка, поддержал сам капитан судна. Он обрадовал путешественников, столкнувшихся с неблагоприятными погодными условиями: «Если руководство Росатомфлота даст добро, то я возьму вас на борт и подвезу без проблем!».

Экспедиция отправила официальное письмо руководителю Росатомфлота, позвонила пограничникам и в штаб-квартиру RGO Expo. Через сутки получила положительный ответ и выехала на внедорожниках на встречу с ледоколом.

«Наши опасения подтвердились, за последние три дня обстановка изменилась в корне, количество выпавшего снега местами превышало метр, а снежный наст в связи с потеплением потерял свои свойства и совсем не держал машину. По прямой от полярной метеостанции Сопкарга до фарватера и места загрузки всего 6 км, которые мы прошли за три часа, со средней скоростью 2 км/ч. Исходя из этого легко просчитать, сколько бы мы ехали оставшиеся 750 км до Дудинки. Добравшись до места погрузки глубокой ночью, мы разбили лагерь и принялись ждать нашего атомного исполина. В 9:00 нас разбудил протяжный гудок атомного ледокола "Таймыр". Ну а дальше началась погрузка наших геройских Toyota Hilux, час погрузки, и мы вместе с машинами уже на борту ледокола», — пишет участник экспедиции Богдан Булычев.

© Bogdan Bulychev/instagram

Путешественников разместили в отдельных каютах, провели экскурсию по атомоходу и познакомили с капитаном, внедорожники поместили на вертолетной площадке «Таймыра».

Пресс-служба Росатомфлота подтвердила, что «Таймыр» подвозил путешественников до Дудинки: «Участники экспедиции остановились на полярной метеостанции Сопкарга и направили запрос о помощи в Росатомфлот. В письме путешественников говорилось, что погодные условия и поврежденные ледовыми торосами колеса машин не позволили автомобильной группе преодолеть обратный путь самостоятельно».

Булычев рассказал, что ему очень понравилось на атомном ледоколе, где путешественники провели два дня. Дальше они отправятся в Тухард, а оттуда в Москву.

«На ледоколе есть большой кинозал на 140 человек, сауна, бассейн с морской водой, тренажерный зал, игровой зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, несколько лифтов, площадка и большой теплый ангар для вертолета, больше трех подъемных кранов, уютные и просторные каюты со всеми удобствами, ресторанчик и даже свой собственный продуктовый магазин».