Стали известны подробности о гиперзвуковом самолёте-шпионе

В начале года аэрокосмическая компания Boeing продемонстрировала дизайн перспективного самолёта-разведчика, способного разгоняться до гиперзвуковых скоростей. Предполагается, что эта разработка может стать заменой легендарному самолёту-шпиону SR-71 Blackbird. В настоящее время стали известны первые технические подробности разработки, сообщает Popular Mechanics.

Судя по дизайнам, специалисты компании Boeing использовали так называемую модель Waverider, на что намекает сплющенный фюзеляж и дельтовидная форма крыла. Предполагается, что самолёт будет использовать ударные волны, образующиеся при полёте на гиперзвуковой скорости, для того чтобы уменьшить сопротивление и увеличить подъёмную силу.

По оценкам экспертов, если авиакомпания решит в аэротрубе все возникающие при проектировании проблемы, то, скорее всего, начнёт с создания однодвигательной модели для демонстрации технологий. Модель будет небольшой, размером с истребитель F-16. После лётно-конструкторских испытаний модели будет построен полноразмерный прототип, размером сопоставимый с 32-метровым SR-71 Blackbird, пишет life.ru

Гиперзвуковой проект Boeing, если он поднимется в небо, в первую очередь будет конкурировать непосредственно с Lockheed Martin, корпорацией построившей в своё время SR-71 и работающей в настоящее время над SR-72.

Конструкции Boeing и Lockheed очень похожи, и они планируют использовать силовую установку с комбинированным циклом, в ней используется обычный турбореактивный двигатель, чтобы ускорить самолёт примерно до трёх чисел Маха, а затем двойной прямоточный двигатель scramjet, чтобы совершить переход на гиперзвук. Boeing работает с Orbital ATK для разработки двигателя, в то время как Lockheed сотрудничает с Aerojet Rocketdyne.