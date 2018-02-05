Роман Абрамович хочет получить вид на жительство в Швейцарии

Бизнесмен Роман Абрамович в 2016 году подавал прошение о виде на жительство в Швейцарии, сообщают ряд местных СМИ, в числе которых газеты Le Matin Dimanche, Le Temps и Sonntags Zeitung. По информации изданий, предприниматель отозвал прошение, однако в ноябре 2017 снова направил властям обращение по вопросу получения вида на жительство.

Как пишут СМИ, господин Абрамович хотел поселиться на территории кантона Вале. Соответствующая заявка была направлена бизнесменом в муниципалитет общины и в Службу народонаселения и миграции Вале. «Учитывая его финансовые показатели, он был бы очень интересным налогоплательщиком для муниципалитета и для кантона, и мы дали положительное заключение(на заявку предпринимателя.— “Ъ”)», — рассказал Le Matin Dimanche глава миграционного отдела Вале Жак Делаваллаз.

Издание утверждает, что бизнесмен, вероятно, планировал получить вид на жительство, договорившись о выплате местным властям паушального налога. Но в июне 2017 года Роман Абрамович по неизвестным причинам отозвал свое заявление. Бизнесмен также обратился в торгово-коммерческий суд в Цюрихе с просьбой запретить СМИ раскрывать подробности ситуации, и суд удовлетворил его запрос.