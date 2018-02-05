Папа Римский встретился с президентом Турции

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает в понедельник новостной канал Rai News, их общение с глаза на глаз продлилось около часа.

Содержание беседы пока не разглашается, однако, как было объявлено ранее, Эрдоган намеревался затронуть вопрос Иерусалима. И турецкий президент, и понтифик выступают за то, чтобы этот город оставался городом трех религий.

В СМИ этот визит называют историческим, поскольку он стал первым для президента Турции в Ватикан за последние 59 лет. Нынешний глава Римско-католической церкви совершил апостольский визит в Турцию в ноябре 2014 года по приглашению руководства этой страны.

Визит Эрдогана в Рим проходит при повышенных мерах безопасности и на фоне общественных и политических протестов. Свою манифестацию протеста проведут недалеко от Ватикана курды, выступающие против политики Анкары в регионе.

Ряд политических деятелей Италии обвиняют турецкого лидера в нарушении прав человека. Представители партии "Свободные и равные", которую возглавляет спикер верхний палаты (Сената) Пьеро Грассо, и Союза журналистов Италии осудили Эрдогана, который в течение дня проведет встречи с премьер-министром и президентом Италии Паоло Джентилони и Серджо Маттареллой, за отказ от пресс-конференции, сообщает ТАСС







