Жителям Дондюшан повысили тариф на вывоз мусора

Более ста человек вышли на протест перед мэрией Дондюшан. Они недовольны повышением тарифа на вывоз мусора. До сих пор он составлял 30 леев на семью. А с первого января - 15 леев на каждого члена семьи.

Кроме того, выяснилось, что всем жителям дали разные номера счетов, на которые нужно вносить плату за вывоз отходов. В связи с этим горожане обратились в районную прокуратуру.



"Смотрите, Пушкаш Валентин на счёт 4061, дальше Добенко Нина - на 4065. Деньги идут на разные счёта, кто-то платит на один счёт, кто-то на другой".



В акции протеста приняли участие и сотрудники Санитарной службы, которой мэрия задолжала 300 тысяч леев.



"Мы тоже должны теперь поставщикам нефти и другим экономическим агентам, с которыми работаем. Сотрудники предприятия уже несколько месяцев не получают зарплату", - сказал директор Санитарной службы Марчел Врабие.



К протестующим вышел один из местных советников. А вот мэра Ивана Белчуга, который был избран по спискам "Нашей партии", на рабочем месте не оказалось.



"У нас нет тесного взаимодействия с гражданами, их поздно информируют. Мы проводим публичные слушания, но на них приходит мало человек", - сказал советник мэрии Дондюшан Руслан Заплитный.



Местные жители грозятся протестовать до тех пор, пока мэрия не пересмотрит тарифы.



