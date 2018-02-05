В удостоверения личности предлагают вернуть указание отчества

Вернуть указание отчества в удостоверения личности предлагают депутаты-социалисты. Проект уже зарегистрирован в парламенте. По мнению авторов инициативы, это нужно для соблюдения прав представителей национальных меньшинств. В частности - жителей левого берега Днестра, где обращение по имени-отчеству осталось привычным.

"За последний год-полтора мы получили множество обращений граждан. И это не были представители одной этнической группы. Это стало бы шагом, пусть и небольшим, к нормализации отношений и дальнейшей реинтеграции", - сказал депутат ПСРМ Василе Боля.



Люди инициативу восприняли по-разному.



"Я таким вопросом не задавался. Но думаю, помнить имена предков нужно".



"Считаю, что это неважно. Лучше бы они задумались, как живут люди в селах".



Филологи отмечают, что отчества как такового в молдавских документах никогда не было.



"В румынском языке такой традиции нет. Отчество - это производное от имени отца, к которому добавляются суффиксы "-ович", "-евич". А до недавнего времени в документах указывали не отчество, а имя отца", - отметила доктор филологии Ирина Кондря.



В Агентстве публичных услуг говорят, что введение отчества потребует смены формата документов. И повлечет дополнительные расходы.



"Это вызовет недоразумения и недовольство получателей. Учитывая этническое разнообразие населения Молдовы, и то, что отчество используется не у всех, мы считаем его введение нецелесообразным", - сказала глава управления Агентства публичных услуг Светлана Ротару.



Авторы инициативы стоимость ее внедрения пока не подсчитали. Имя отца в документах не указывают с 2013 года.





