Более миллиарда долларов перевели в Молдову наши соотечественники в прошлом году

Миллиард 200 миллионов долларов составил объём денежных переводов по итогам 17-го года. Это на 11% больше, чем в 2016-ом.

По данным Нацбанка, без малого 35% поступило из стран СНГ, в основном из России. Рост на этом направлении составил 4%. А вот из Евросоюза перечислили на 20% больше, чем годом ранее. Доля ЕС тоже превысила 34%. Остальное пришлось на другие страны.

Из России в Молдову прислали 402 миллиона долларов. На втором месте - Израиль, откуда пришло 205 миллионов. На Италию пришлось 12% переводов - это почти 145 миллионов. 8% или 95 миллионов долларов перечислили из США. Из Германии и Великобритании поступило примерно по пять процентов от общей суммы - 115 миллионов в общем. В структуре переводов первое место традиционно у доллара - в американской валюте пришло 36% общей суммы. В рублях поступило 34%, в евро - 31.







