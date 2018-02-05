Редкую монету с черепом выставили на аукцион за 7 тысяч долларов

Очень редкая монета номиналом в £1 из Гибралтара выставлена на аукцион eBay за £5 тыс. ($7 тыс). Этот памятный денежный знак был выпущен в связи "с обнаружением в этой британской заморской территории черепа неандертальца (последние неандертальцы жили около 40 тыс. лет назад)", сообщает британская газета Daily Express.

Под надписью £1 изображен череп, а под ним пояснение: "Открытие черепа неандертальца в Гибралтаре. 1848"

Монета находилась в обращении с 2009 по 2013 год и была круглой, как и вышедший сейчас из обращения британский фунт, который заменил в октябре прошлого года новый, 12-гранный. Рарирет выставил на торги коллекционер из английского города Милтон-Кинс (юго-восточное английское графство Бакингемшир). В его описании говорится, что "это очень интересная монета, которую перестали выпускать, и она исключительно редкая".

Ранее на торги интернет-аукциона была выставлена 1-фунтовая монета, которая из-за ошибки Королевского монетного двора Великобритании вместо 12-гранной вышла круглой. Как ожидается, подобный изъян может принести ее нынешнему владельцу £1,4 тыс. (почти $2 тыс). Именно за такую сумму предложена желающим такая "неправильная монета", отмечает ТАСС.