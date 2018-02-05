CNN: в самолете нашли секретный отчет Министерства нацбезопасности США

Копии секретного отчета министерства национальной безопасности (МНБ) США о степени готовности к гипотетическому теракту с применением биологического оружия во время финала североамериканской Национальной футбольной лиги (Супербоул NFL) найдены в салоне пассажирского самолета. Документ маркирован грифами "строго для служебного пользования" и "важно для национальной безопасности", сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Она уточняет, что ее сотрудники по чистой случайности обнаружили копии упомянутого доклада и ряд других документов МНБ в "кармане" одного из сидений пассажирского самолета, предназначенном для журналов, описания авиасалона, схем эвакуации и правил техники безопасности. Отчет вместе с проездными документами и посадочным талоном принадлежал ученому, который курировал в МНБ программу подготовки к обеспечению биобезопасности на матче, состоявшемся в воскресенье в Миннеаполисе (штат Миннесота).

CNN специально подождала с публикацией до завершения Супербоула, чтобы не раскрывать злоумышленникам недоработки властей Миннеаполиса, выявленные при проведении учений, пишет ТАСС.

Эти учения проводились в целях улучшения координации действий полиции, медиков и спасателей города в случае применения террористами оружия со спорами сибирской язвы. Во время проверок, в частности, было установлено, что некоторые сотрудники местных органов власти имеют крайне поверхностное представление о программе BioWatch, разработанной учеными МНБ конкретно к Супербоулу, уточняет телекомпания.