Французская альпинистка рассказала, почему бросила напарника умирать в горах

Француженка Элизабет Револь, которой удалось выжить при восхождении на массив Нангапарбат в Гималаях, рассказала, почему она решилась бросить своего напарника из Польши Томаша Мацкевича, когда тому стало плохо. В народе Нангапарбат называют "Горой смерти".

Двадцатого января Мацкевич и Револь начали восхождение на хребет Нангапарбат, высота которого составляет 8,12 тысячи метров. Польский альпинист готовился к этому восхождению с конца 2017 года. Он проанонсировал грядущее путешествие на своем YouTube-канале.

На подходе к вершине Мацкевичу стало плохо. У него началась высотная болезнь, кроме того, мужчина потерял возможность видеть. По словам напарницы поляка, у того шла кровь изо рта и носа.

У француженки также начались галлюцинации. В частности, Элизабет Револь стало казаться, что кто-то постоянно угощает ее чаем. Чтобы отблагодарить привидившегося ей благодетеля, женщина отдала ему свои ботинки, просто бросив их в снег. Далее Револь шла босиком.

Женщина потащила напарника вниз на своих плечах. Параллельно она отправляла сообщения спасателям. Те велели ей бросить мужчину, а самой спуститься в спасательный лагерь на высоте 6 тысяч метров.

В итоге, француженку удалось спасти. Она оказалась в больнице с обморожениями рук и ног. Женщина рассказала, что у нее было иного выхода, кроме как оставить Томаша в горах, передает Вести.ру.

В настоящий момент спасатели ищут поляка. Они опасаются, что тот может быть уже мертв.