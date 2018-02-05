Одно из самых уродливых зданий в мире признали памятником культуры Словакии

Знаменитое Здание словацкого радио в Братиславе, которое напоминает перевернутую пирамиду, включили в список государственных памятников культуры. Впрочем, не все жители страны этому рады. К постройке неоднозначное отношение. В конце 2017 году ее включили в список самых уродливых зданий в мире.

Братиславское Здание словацкого радио считается уникальным представителем послевоенного модернизма, сообщает The Slovak Spectator. Здание было спроектировано в 1967 году, его строительство завершилось в 1983-м.

Высота "пирамиды" составляет 80 метров, в ней находится концертный зал на 522 места. Впрочем, многие считают это здание архитектурным провалом. В августе 2017 года британское издание The Telegraph включило постройку в список самых уродливых сооружений в мире без особой, впрочем, аргументации.

"Пирамида" прекрасно видна из разных точек Братиславы. Решение о присуждении Зданию словацкого радио статуса памятника архитектуры было принято в год 25-летия пребывания Братиславы в статусе столицы Словакии, передает Вести.ру.