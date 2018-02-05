Был найден убитым известный среди геймеров видеоблогер из Тирасполя

В своей квартире в Тирасполе найден мертвым русскоязычный блогер Михаил Кирияк. Под ником The Natakorn он стал известен в Сети своими видеообзорами игр — прежде всего, среди фанатов Minecraft.

Как сообщила его супруга, убийцы воткнули Михаилу нож в спину.

«Тебя больше нет с нами, и тебе вонзили в спину нож, в буквальном смысле. Я тебя очень люблю и надеюсь, что ты наконец-то счастлив», — написала Кира Кирияк.

По другим сведениям, тело блогера было обнаружено в ванной комнате с многочисленными ножевыми ранениями. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Личная страница Михаила в соцсети "ВКонтакте" неактивна уже с 29 января, а в комментариях под фотографиями пользователи оставляют соболезнования его родным и близким, передает Вести.ру.

The Natakorn проживал в Тирасполе. В YouTube-сообществе молодой человек прославился благодаря летсплеям. Михаил играл с друзьями в Minecraft, а затем публиковал смонтированные ролики с процессом игры. В настоящее время на канал подписаны более 179 тысяч человек, отмечает Лента.ру.