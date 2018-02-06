Группа ученых Геологической службы США установила, что в вечной мерзлоте находятся 793 миллиона килограммов ртути. В связи с таянием льда, вызванного глобальным потеплением, будет наблюдаться выброс токсичного металла в окружающую среду, что и повлечет за собой неминуемые катастрофические последствия, пишет Geophysical Research Letters.
Исследователи отмечают, что в вечной мерзлоте скопилась природная ртуть, которая поступает из атмосферы и связывается с органическим веществом в почве. Впоследствии частицы грунта вмерзают в лед.
В ходе работы учеными были проанализированы 13 образцов льда, которые были взяты на Аляске с 2004 по 2012 годы. В итоге специалисты выяснили, что в вечной мерзлоте содержится в 10 раз больше ртути, нежели было выброшено в окружающую среду в результате антропогенной деятельности в период последних тридцати лет.
Выброс данного металла в большом количестве будет сопровождаться его превращением в метилртуть. Данное соединение является токсичным, и, накапливаясь в организмах живых существ, вызывает поражение центральной нервной системы, сообщает korrespondent.net
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авторы издания DW