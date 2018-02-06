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Украинцы предъявили на границе сувенирные деньги, чтобы попасть в Польшу
// фото: Fotolia
13:50, 06 Feb 2018
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Трое украинцев попытались использовать сувенирные банкноты в качестве подтверждения платежеспособности на время своего пребывания в Польше. Об этом пишет портал Nowiny24.pl.

Мужчины пытались пересечь украино-польскую границу, когда на паспортном контроле их попросили предъявить необходимую для нахождения в стране сумму. Украины показали сувенирные деньги, после чего их задержали. Пограничники изъяли десять купюр номиналом 50, 100 долларов и 500 евро.

Позже, как передает портал, польские власти обвинили мужчин в попытке незаконного пересечения границы и приговорили их к четырем месяцам тюрьмы, пишет РИА Новости

Для въезда в Шенгенскую зону гражданам не входящих в нее стран необходимо объяснить цели поездки и доказать, что у них достаточно средств на срок пребывания. Так, чтобы въехать в Польшу на три дня, нужно иметь при себе не менее 300 злотых (около пяти тысяч рублей).




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