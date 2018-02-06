Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году, заявил эмиратской газете Khaleej Times Бас Лансдорп — один из руководителей программы Mars One, целью которой является колонизация Красной планеты.
По его словам, финансирование проекта практически завершилось и следующая стадия начнется в 2019 году.
Раньше планировалось запустить миссию Mars One в 2022 году. Однако из-за нехватки финансирования первый вылет на Марс сдвинули на 2031 год.
На новом этапе с авиационно-космическими компаниями и новыми сотрудниками подпишут контракты, а также выберут 40 претендентов из 100 желающих улететь на Марс.
В итоге в 2031 году на Красную планету полетят лишь четверо — двое мужчин и две женщины. Они проживут на Марсе два года, в 2034-м к ним присоединится следующая партия поселенцев, в 2036 году — еще одна и так далее.
"Причина, по которой наша миссия имеет хорошие шансы на успех, это то, что мы предлагаем план постоянных поселений и нам не придется разрабатывать технологию возвращения людей на Землю", — отметил собеседник газеты.
Для отправки первых четверых поселенцев программе требуется шесть миллиардов долларов, пишет РИА Новости
Первые жители будут выращивать сельскохозяйственные культуры. Планируется, что они проведут на Красной планете остаток своей жизни и попытаются создать там человеческую цивилизацию. Для этого на Земле они получат все необходимые навыки.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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авторы издания DW