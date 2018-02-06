Руководитель Mars One рассказал, когда первые поселенцы высадятся на Марсе

Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году, заявил эмиратской газете Khaleej Times Бас Лансдорп — один из руководителей программы Mars One, целью которой является колонизация Красной планеты.

По его словам, финансирование проекта практически завершилось и следующая стадия начнется в 2019 году.

Раньше планировалось запустить миссию Mars One в 2022 году. Однако из-за нехватки финансирования первый вылет на Марс сдвинули на 2031 год.

Заявки на участие в проекте подали 200 тысяч человек, которые готовы провести жизнь на Красной планете, однако в шорт-лист попала всего сотня.

На новом этапе с авиационно-космическими компаниями и новыми сотрудниками подпишут контракты, а также выберут 40 претендентов из 100 желающих улететь на Марс.

В итоге в 2031 году на Красную планету полетят лишь четверо — двое мужчин и две женщины. Они проживут на Марсе два года, в 2034-м к ним присоединится следующая партия поселенцев, в 2036 году — еще одна и так далее.

"Причина, по которой наша миссия имеет хорошие шансы на успех, это то, что мы предлагаем план постоянных поселений и нам не придется разрабатывать технологию возвращения людей на Землю", — отметил собеседник газеты.

Для отправки первых четверых поселенцев программе требуется шесть миллиардов долларов, пишет РИА Новости

Первые жители будут выращивать сельскохозяйственные культуры. Планируется, что они проведут на Красной планете остаток своей жизни и попытаются создать там человеческую цивилизацию. Для этого на Земле они получат все необходимые навыки.





