Необъяснимое нашествие птиц в США попало на видео

Водитель из Техаса заснял огромное скопление птиц. На видео обратил внимание портал UPI.

Ролик снят на одном из перекрестков в городе Мескит в воскресенье, 4 февраля. По непонятной причине стая облюбовала именно его. Тысячи птиц сидели на стойках светофоров и кружили над дорогой.

По словам снявшего ролик американца, каждый год в начале февраля тысячи птиц летают над этим перекрестком по неизвестной причине, пишет lenta.ru

Комментаторам видео напомнило фильм ужасов «Птицы», снятый Альфредом Хичкоком в 1963 году. В киноленте рассказывается о вторжении птиц в обычный американский город. Впрочем, в некоторых комментариях поднимался более будничный вопрос — как отмывать машину после птичьего нашествия.