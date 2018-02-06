Porsche потратит на электромобили 6 миллиардов евро

Немецкая автомобильная компания Porsche планирует вдвое увеличить инвестиции в разработку систем электропривода для плагин-гибридных и полностью электрических автомобилей. Об этом решении, принятом на последнем заседании наблюдательного совета компании, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

До 2022 года эти затраты составят более 6 миллиардов евро. Примерно 500 миллионов из этой суммы пойдут на разработку модельных вариантов и модификаций электроспорткара Mission E. Около миллиарда евро планируется потратить на электрификацию и гибридизацию существующего модельного ряда.

Представители компании подчеркнули успех плагин-гибридов на европейском рынке. Так, 60 процентов всех проданных экземпляров новой версии Panamera оснащены именно такой силовой установкой; на скандинавском рынке эта доля составила до 90 процентов всех заказов, сообщает lenta.ru

Спорткар Mission E будет оснащаться полностью электрическим приводом мощностью 600 лошадиных сил. Прототип машины разгоняется с места до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды. Запас хода по данным производителя составляет 500 километров в цикле NEDC. 80-процентная зарядка батареи занимает около 15 минут.