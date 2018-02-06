Китайцы на спор сожгли свои деньги и поплатились

Двух жителей китайского города Тяньчан, провинция Аньхой, оштрафовали за уничтожение денег. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 24 января в одном из ресторанов города. После употребления спиртных напитков мужчины поспорили, кто из них состоятельнее. Один из них предложил другому поджечь свои деньги и тем самым доказать свое богатство.

Его собеседник согласился, достал купюру достоинством 100 юаней (900 рублей) и поджег ее. «Я думал, мы будем жечь сразу по 500 юаней, — заметил первый и зажег собственные банкноты. — А нет денег — лучше молчи». Общая сумма уничтоженных денег не называется, пишет lenta.ru

Один из посетителей ресторана снял происшествие на видео. Полиция использовала запись, чтобы установить личность спорщиков. Поскольку в Китае запрещена преднамеренная порча денег, обоих мужчин оштрафовали на 1000 юаней (9020 рублей).