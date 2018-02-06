Установлены новые цены на бензин и дизтопливо

С завтрашнего дня дизельное топливо подешевеет, а бензин станет дороже. Национальное агентство по регулированию в энергетике сегодня установило новый ценовой потолок на следующие две недели.

Литр бензина будет стоить на 15 банов дороже. А солярка подешевеет на 3 бана. Новые цены вступят в силу после полуночи.

Компании, которые будут продавать топливо выше максимально установленной планки, будут оштрафованы.