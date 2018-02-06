Столичный житель воровал кошельки в общественном транспорте

Попался на краже в общественном транспорте. 38-летнего жителя столицы задержала полиция за неоднократные кражи кошельков.

После проезда в общественном транспорте у мужчины то и дело пополнялись карманы. В 121 маршутке подозреваемый вытащил из сумочки 56-летней женщины кошелёк.

Ранее в троллейбусе другого пассажира оставил без портомоне с деньгами и документами на общую сумму 3400 леев. Мужчина был задержан. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.