В Москве в районе Нижние Мнёвники водители наблюдали необычную картину. На проезжую часть выбежал конь и понёсся по ней галопом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Автолюбители обратили внимание на тюбинг, привязанный к питомцу. Откуда на проезжей части взялся конь и "ватрушка" у него, устанавливается, пишет life.ru
Комментарии
- Американский пенсионер поселил у себя дома 300 кошек. ВИДЕО
- Британский фермер вызвал полицию, испугавшись игрушечного тигра
- Водитель неделю жил во вмерзшем в реку грузовике в Хабаровском крае
- Британские зоозащитники спасли ежей, родившихся без иголок
- Мужчину задержали за приставания к школьнице в питерском метро
- Китайцы на спор сожгли свои деньги и поплатились
- Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
- Китаец украл и перепродал дорогу длиной 800 метров
- Стюардесса забылась и сделала селфи на украденный телефон пассажирки
- В Подмосковье изъяли около восьми килограммов героина
- Китайское дрон-такси Ehang показали на видео
- Американский пенсионер поселил у себя дома 300 кошек. ВИДЕО
- В Абу-Даби на скоростной трассе разбились 44 автомобиля
- В Великобритании снегопад стал причиной ДТП и отмен авиарейсов
- Германия предоставила молдавскому ГИП 10 цифровых алкотестеров
- Сильвия Раду обнаружила,что заместитель главы Управления экономики Еуджения Ворническу не поступала в больницу
- В Словакии объявили эпидемию сифилиса
- Названа главная причина рака
- Установлены новые цены на бензин и дизтопливо
- Названа причина ухода Тудора Панцыру с поста председателя Конституционного суда
- Ренато Устатый закрывает телеканал БТВ
- Партия Майи Санду готова поддержать кандидатов – унионистов Бэсеску на предстоящих парламентских выборах
- С 5 февраля в Молдове будут выдавать паспорта нового типа
- Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд. ФОТО
- Турецкий футболист получил смертельные ранения, защищая молдаванку
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW