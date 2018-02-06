Тело сбитого в Сирии летчика доставили в Россию

В Россию доставили тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Вернуть тело летчика помогла Турция, сообщили в российском минобороны.

"Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник стало известно, что минобороны России обратилось к турецкой стороне с просьбой оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25.

Накануне депутат Госдумы, первый замглавы организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин рассказывал Интерфаксу о секретных переговорах о возвращении тела пилота в Россию. Отвечая на вопрос, означает ли это, что переговоры ведутся с боевиками, Саблин предложил отказаться от обсуждения этой темы, пишет ВВС.

Накануне Филипова посмертно представили к высшей военной награде - званию Героя России. По информации министерства обороны, это была не первая его командировка в Сирию.

Штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит в провинции Идлиб вечером 3 февраля. В минобороны сообщали, что летчик успел катапультироваться, однако на земле его окружили боевики, и он подорвал себя гранатой.

В российском минобороны сообщали также, что Су-25 был сбит во время патрулирования, однако в исследовательской организации Conflict Intelligence Team (CIT) обращали внимание на то, что штурмовик выполнял полет с боекомплектом.

Самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом, тип которого пока не установлен. Ответственность за случившееся взяли на себе две группировки: "Хайет Тахрир аш-Шам" (в нее входит запрещенная в России организация "Джабхат Фатх аш-Шам") и "Джейш ан-Насер", которая входит в состав сражающейся против сил Башара Асада Свободной сирийской армии.

После катастрофы российское минобороны отчиталось о нанесении "группового удара высокоточным оружием" по району гибели летчика, в результате которого были убиты 30 боевиков. При этом в западных СМИ появились сообщения о значительно более массированных ударах.