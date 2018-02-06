Девять новых департаментов будут созданы в Демократической партии

Девять специализированных департаментов, которые окажут политическую и экспертную поддержку правительству и парламенту, создали в Демпартии. Департаменты охватят сферы здравоохранения, соцзащиты, экономики, финансов, бюджета, внешних отношений, безопасности и общественного порядка, агросектора и регионального развития. Об этом на брифинге после заседания партактива заявил пресс-секретарь политформирования

"В этих департаментах заняты специалисты, профессионалы, в первую очередь из самой партии. Но есть и приглашенные. Их задача - готовить предложения, направленные на продвижение интересов страны", - сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

Виталий Гамурарь уточнил, что создание таких департаментов - в Европе обычная практика. Эксперты будут разрабатывать проекты и стратегии для министерств, не ограничивая независимость министров-технократов.



"Министр, к примеру, заявляет о необходимости решения определенной проблемы, для которого нужна политическая поддержка. У департамента больше возможностей подойти к этому комплексно. Он готовит обширный доклад, начиная исследование с нуля", - добавил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.



Также Виталий Гамурарь подчеркнул, что ДПМ не станет ввязываться в предвыборные конфликты, а министры продолжат работу, выполняя обязательства перед жителями страны.





