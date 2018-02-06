Контрабандную рыбу, хранившуюся в антисанитарных условиях, поставляли на центральный рынок

Специалисты Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) вынесли вердикт – не годен к употреблению, и приняли решение уничтожить найденные 3,5 кг рыбы общей стоимостью 120 тысяч леев.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили накануне в Яловенах бассейн с рыбой. У экономического агента, который поставлял продукт, отсутствовали какие-либо документы о происхождении товара, передает Управление полиции муниципия Кишинёв.

По словам экспертов, контрабанда хранилась в антисанитарных условиях. Продукт был доставлен в страну из Украины, пройдя все внутренние таможенные пункты.

С Яловенского бассейна рыбу доставляли прямиком на столичный Центральный рынок. Там полиция обнаружила несколько точек, где продавали рыбу «без паспорта» от этого поставщика.

На данный момент собраны все необходимые доказательства и анализы для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении. В случае, если вина экономического агента будет доказана, ему грозит штраф в размере до 15 тысяч леев, пишет aif.md

В связи со случившимся, полиция Кишинёва рекомендует приобретать продукты только в авторизированных магазинах и сообщать о подобных случаях в службу 902.





