Илон Маск показал видео с летающим Tesla Roadster

Компания SpaceX опубликовала в Сети анимационное видео с демонстрацией старта сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. В ролике также показан подлет к Марсу Tesla Roadster - личного автомобиля Илона Маска. Ролик был опубликован на странице SpaceX в YouTube.

"Когда ракета-носитель Falcon Heavy стартует, она будет в два раза мощнее, чем находящиеся в эксплуатации ракеты. Она будет способна доставить на орбиту почти 64 тонны, то есть больше, чем масса заправленного топливом авиалайнера Boeing 737 с пассажирами, экипажем и багажом на борту", - отмечено в видеоролике.

Судя по опубликованной информации, ракета будет более чем в два раза превосходить по возможностям своего ближайшего конкурента - Delta 4. При этом стоимость старта будет втрое дешевле, пишет korrespondent.net