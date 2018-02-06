Выбраны актеры на роли принца Гарри и Меган Маркл

Создатели фильма о принце Гарри и Меган Маркл отобрали актеров на главные роли, пишет People. Издание сообщает, что внука королевы Елизаветы II сыграет Мюррей Фрейзер, известный по ролям в сериалах "Озеро" и "Виктория".

Что касается Меган Маркл, то ее воплотит на экране актриса Париса Фитц-Хенли, сыгравшая в сериалах "Джессика Джонс" и "Карточный домик".

Лента будет называться "Гарри & Меган: Королевская история любви". Показана она будет в эфире канала Lifetime, пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что в Сети было опубликовано первое интервью принца Гарри и его невесты Меган Маркл.