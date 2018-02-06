Утверждения Майи Санду расходятся с тем,что заявляет Нэстасе об их взаимодействии

У Майи Санду есть другие планы по поводу совместного списка с партией Андрея Нэстасе Общий список PAS и PPDA будет сформирован на основе принципов неподкупности меритократии, а не на основе паритета и равенства, как было сказано несколько дней назад Андреем Нэстасе. Об этом заявила лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду в ходе программы «Adevărul Moldova». По словам Майи Санду, каждый будет соревноваться за место в общем списке PPDA и PAS, а самый сильный и самый неподкупный победит. То же самое произойдет с теми, кто будет выдвинут в одномандатных округах. «Я читала о всевозможных спекуляциях в прессе про 1 + 3, 1 + 5. Дело не в этом. Это очень хорошая команда. И все соревнуются. Могут прийти и люди не из политики, а самый сильный в одномандатном округе, а также по спискам станет победителем в нашем списке.

Это единственный способ обеспечить единство и доверие к команде. Мы не говорили о конкретных списках в рамках соглашения, но мы говорили о принципах, лежащих в основе партнерства. И самые важные принципы подразумевают меритократию и целостность. И это то, что мы делаем сейчас. Мы работаем над механизмами, которые позволят нам прийти с этой очень хорошей командой, за которую захотят голосовать как можно больше людей. Мы не обсуждаем 1 + 1, 1 + 5, мы никогда не обсуждали, и мы не заинтересованы в переговорах по поводу цифр», - сказала Майя Санду.

Заявления лидера PAS противоречат тому, что заявил Андрей Нэстасе несколько дней назад, отметив, что обе партии будут выступать «как братья-близнецы» на выборах, а общий список будет основан на паритете и равенстве.

«Мы создали альянс, чтобы укрепить строй, если будем участвовать в этих выборах. Если будем участвовать, то мы должны участвовать в блоке, основанном на взаимности, паритете и взаимной поддержки. Паритет означает равенство. Я сказал, что мы действуем как два брата, а не один старше, а другой -младше, как два брата - близнеца. Кто-то будет из PAS, кто-то из Платформы DA», - сказал лидер PPDA.

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