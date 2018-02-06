Британские зоозащитники спасли ежей, родившихся без иголок

Зоозащитники из британского города Бридлингтон, Восточный Йоркшир, подобрали на улице двух маленьких ежей, у которых практически не было иголок. Ветеринары называют этот случай крайне редким. Малыши были полностью беззащитны перед лицом любой опасности. К счастью, теперь они в безопасности, сообщает Metro.

По словам врачей, отсутствие у ежей иголок обусловлено недостатком цинка в организме. Зоозащитники добавляют повышенную дозу железа в еду Чарли и Снупи, чтобы те в какой-то момент смогли начать защищаться себя сами. Впрочем, если этого не произойдет, ежиков бессрочно оставят в приюте.

"Всю зиму они проведут у нас, летом мы их выпустим. Если к тому времени мы поймем, что они все так же беззащитны, мы не дадим им уползти в лес, а будем держать на нашей территории", — заявила ветеринар Александра Фармер.

Британка заявила, что Чарли и Снупи, скорее всего, братья, так как были найдены рядом. По мнению ветеринара, отсутствие иголок передалось малышам по наследству, пишет vesti.ru.

"У них могли остаться братья и сестры. Мы искали их, но не нашли", — отметила Фармер. Она говорит, что ежам крайне повезло, что их подобрали сотрудники приюта. Теперь им ничто не угрожает.