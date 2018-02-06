Первый смартфон с алмазным экраном выйдет в 2019-м

Американская компания Akhan Semiconductor приступила к тестированию смартфона с экраном, защищенным стеклом из искусственного алмаза. Нанокристаллическая структура нового стекла — Mirage Diamond Glass — формируется случайным образом, что препятствует образованию глубоких трещин и повреждению материалов под самим покрытием.

Как говорит глава Akhan Адам Хан, Mirage Diamond Glass может использоваться в сочетании с другими типами покрытия, в том числе с химически укрепленным Gorilla Glass, выступая в качестве верхнего слоя. Технология, по его словам, активно испытывается при участии производителей электроники, назвать которых он отказался.

Akhan и партнеры проводят стресс-тесты, чтобы убедиться в прочности алмазного стекла и удостовериться, что оно хорошо проводит электрические сигналы и не мешает тачскрину распознавать прикосновения. Также инженеры хотят свести к минимуму отражательные свойства покрытия, чтобы избавиться от бликов, пишет vesti.ru.

С помощью Mirage Diamond Glass может быть защищено любое устройство, обладающее дисплеем. Первым оно появится на смартфоне, релиз которого запланирован на 2019 год. Позже его могут начать устанавливать на фитнес-браслеты, говорит Хан.

Экран из синтетических алмазов, выращенных в лаборатории, наверняка будет стоить намного дороже, чем обычный. Кроме того, покрытие Akhan может оказаться тяжелее и не таким прозрачным, как повсеместно используемое Gorilla Glass.