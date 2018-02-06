Молдаванин хотел незаконно пробраться в Украину

Молдаванин в возрасте 52 лет хотел незаконно пробраться в Украину, но не смог. Не имея документов, он решил обойти КПП «Паланка», чтобы попасть в соседнюю страну.

Как сообщает Noi.md, в ходе допроса мужчина признал свою вину, но оправдал свой поступок тем, что потерял документы и у него есть запрет на въезд в Украину на три года.

Предварительное расследование подтвердило слова мужчины – шесть месяцев он отбывал наказание за преступления, совершенные на территории Украины.

Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до задержания мужчину передали национальным властям. Процедура приема-передачи состоялась на северной границе Молдовы.

Сотрудники Пограничной полиции составили протокол по данному случаю. В настоящее время мужчина задержан и находится в Инспекторате полиции города Штефан-Водэ.