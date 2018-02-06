Снегопад вывел из строя часть парка «Аэрофлота»

За три последних дня у «Аэрофлота» вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320, рассказал источник в группе «Аэрофлот». Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих судов затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей, говорит собеседник. В том числе несколько судов пострадали в при посадке в «Шереметьево», уточнил он.

Поломку судов подтвердили еще один человек, близкий к группе «Аэрофлот», и топ-менеджер авиакомпании, базирующейся в «Шереметьево».

Представитель «Аэрофлота» тему не комментирует. В парке у «Аэрофлота» 224 самолета, в том числе 75 А320, это самая многочисленная его модель.

Самолеты дочерних компаний «Аэрофлота» - «России» и «Победы» - не пострадали, знают два человека, близкие к группе. Эти авиакомпании летают из аэропорта «Внуково». В «Шереметьево» тоже пострадали только суда «Аэрофлота», так как он выполняет большинство рейсов из «Шереметьево», говорит топ-менеджер авиакомпании, базирующейся в аэропорту. Этот аэропорт самый перегруженный в Москве, он не справляется с уборкой снега, плюс там из-за строящихся объектов не хватает места для стоянки самолетов, объясняет собеседник.

Ремонт подобной поломки займет от нескольких дней до двух недель, пишет vedomosti.ru

«Шереметьево» при пропускной способности терминалов 35 млн пассажиров в год в 2017 г. обслужил 40,1 млн человек, по данным самого аэропорта.

3-5 февраля активно летали (в том числе из-за снегопадов) только 12 российских SSJ100 из 38 в парке, продолжает собеседник в группе «Аэрофлот». У этой модели давно существует такой недостаток: в экстремальных погодных условиях на некоторых участках крыльев образуются наледи, добавляет он.

Согласно данным ресурса flightradar24, у «Аэрофлота» 3-5 февраля активно летали (по несколько рейсов в сутки) только 11 SSJ100, еще одно судно много летало 3-4 февраля. Большая часть парка в последние три дня вообще не летала, некоторые суда совершили единичные рейсы. Ранее источники в группе «Аэрофлот» рассказывали, что у компании в любое время летает не более половины парка SSJ100 из-за проблем с поставкой запасных частей.

Самолеты SSJ100 сертифицированы по российским и международным стандартам, поэтому даже некорректно говорить о возможности образования наледи, которая мешала бы полетам, говорит представитель производителя SSJ100 компании «Гражданские самолеты "Сухого"» (входит в госхолдинг «Объединенная авиастроительная корпорация»).

В понедельник «Аэрофлот» отменил 13 рейсов, а во вторник 30. Официальная причина - погодные условия. Однако источник в группе «Аэрофлот» говорит, что часть из них отменили из-за повреждения самолетов.