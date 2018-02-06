Италия решила дополнительно выделить 80 миллионов евро в рамках проекта "Фонд для Африки", заявил министр иностранных дел страны Анджелино Альфано.
Основанный год назад проект направлен на противодействие нелегальной миграции из североафриканских стран, на его создание были выделены 200 миллионов евро. Об увеличении финансирования фонда Альфано объявил на международной конференции по миграции, открывшейся во вторник в Риме.
"Мы используем эти средства в основном на проекты экономического развития и, особенно, во благо молодежи", — заявил министр.
"В наших общих интересах победить криминальную сеть торговли людьми, выручка от которой идет на финансирование организованной преступности и терроризма. — сказал Альфано, — тем более что риск возвращения foreign fighters (иностранных боевиков – ред) более не является гипотезой, а опасностью, с которой согласны многие",- сказал Альфано.
По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119,31 тысячи человек. Вместе с тем, статистические данные показывают, что за минувший год поток мигрантов сократился. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363,504 тысячи человек. При этом погибли 5143 человека.
Комментарии
- В Абу-Даби на скоростной трассе разбились 44 автомобиля
- В Словакии объявили эпидемию сифилиса
- Дизельный скандал: в штаб-квартире Audi прошли обыски
- Правительство Дубая полностью откажется от бумажных документов с 2021 года
- Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест Ассанжа
- Спецслужбы Испании обвинили в шпионаже за каталонскими депутатами
- Расстрел зрителей на петушиных боях в Мексике: шесть человек погибли, 14 пострадали. ВИДЕО
- В Эстонии автобус с пьяными пассажирами провалился под лед
- Тело сбитого в Сирии летчика доставили в Россию
- Семь военных наказали за дедовщину в США в прошлом году
- Китайское дрон-такси Ehang показали на видео
- Американский пенсионер поселил у себя дома 300 кошек. ВИДЕО
- В Абу-Даби на скоростной трассе разбились 44 автомобиля
- В Великобритании снегопад стал причиной ДТП и отмен авиарейсов
- Германия предоставила молдавскому ГИП 10 цифровых алкотестеров
- Сильвия Раду обнаружила,что заместитель главы Управления экономики Еуджения Ворническу не поступала в больницу
- В Словакии объявили эпидемию сифилиса
- Названа главная причина рака
- Установлены новые цены на бензин и дизтопливо
- Названа причина ухода Тудора Панцыру с поста председателя Конституционного суда
- Ренато Устатый закрывает телеканал БТВ
- Партия Майи Санду готова поддержать кандидатов – унионистов Бэсеску на предстоящих парламентских выборах
- С 5 февраля в Молдове будут выдавать паспорта нового типа
- Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд. ФОТО
- Турецкий футболист получил смертельные ранения, защищая молдаванку
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW