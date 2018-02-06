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Билеты на международные и междугородние рейсы можно будет купить через платежные терминалы
// фото: РИА Новости
16:49, 06 Feb 2018
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Министерство экономики и инфраструктуры объявляет, что проездные билеты на пассажирский транспорт можно будет приобрести через электронные платежные терминалы QIWI. Таким образом, будут исключены огромные очереди у билетных касс в часы пик.

Государственное предприятие «Gările și stații auto» в партнерстве с компанией «QIWI», начиная с 15 февраля 2018 г., запускает службу по приобретению билетов на регулярные международные и межрайонные рейсы. Для местных и районных рейсов эта услуга будет запущена с 15 марта 2018 г.

Таким образом, билеты можно будет приобрести на всей территории Молдовы, где установлены электронные платежные терминалы QIWI. Для тех, кто приобрел билеты посредством данных терминалов – услуга будет бесплатной. Точнее, будет оплачена только стоимость проезда, без дополнительных сборов и комиссионных, пишет МОЛДПРЕС

По данным Государственного предприятия «Gările și stații auto», в настоящее время, проездные билеты можно приобрести в билетных кассах предприятия или  на сайте autogara.md.

Данные Национального бюро статистики показывают, что в 2017 г. микроавтобусами и автобусами были перевезены 100,3 млн. пассажиров. Значительная доля в общем количестве пассажиров, перевезенных на микроавтобусах и автобусах, принадлежит перевозчикам мун. Кишинэу (59,0%) и Бэлць (5,5%), районам Кахул (4,9%), Орхей (4,7%), Унгень (2,6%), Стрэшень (2,4%).




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