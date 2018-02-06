Выпускников университетов Молдовы приглашают на стажировку в бундестаг

Выпускников высших учебных заведений Республики Молдова, интересующихся политикой, с хорошим знанием немецкого языка приглашают на стажировку в Берлин в бюро депутата бундестага.

Как сообщили в посольстве ФРГ в Молдове, стажировка пройдет в 2019 году и продлится пять месяцев.

Участникам программы предоставляется возможность ознакомиться с парламентской системой Германии, процессами принятия решений и получить практический опыт парламентской деятельности.

Ежегодно в этой программе участвуют около 120 человек со всего мира. С 2008 года 28 молодых людей из нашей страны получили возможность стажироваться в бундестаге.

Программа продлится с 1 марта по 31 июля 2019 года, ее участники получают ежемесячную стипендию в размере 500 евро, бесплатное проживание и страховку, пишет МОЛДПРЕС

Заявители должны родиться после 1 марта 1989 года и хорошо владеть немецким языком. Документы в формате PDF следует отправлять до 30 июня 2018 года по электронной почте на адрес info@chisinau.diplo.de.