ДТП на трассе Кишинёв-Леушены: автомобиль врезался в грузовик

Еще одно ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло сегодня на трассе Кишинёв-Леушены. В этот раз обошлось все без жертв.

Инцидент произошел сегодня утром. 21-летний водитель Land Rover потерял управление и въехал в грузовик. От сильного удара второй угодил в канаву.

За рулём тягача был 31-летний житель Дубасар. Свидетели говорят, что грузовик пришлось вытаскивать из канавы при помощи автокрана.

Одна полоса движения занята, поэтому на 39 км трассы затруднено передвижение.Оба водителя были доставлены в ближайшее медучреждение.

Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства произошедшего, сообщает aif.md





