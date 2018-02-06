Правительство Дубая полностью откажется от бумажных документов с 2021 года

Правительство Дубая полностью откажется от бумажных документов с 2021 года, сообщает издание Arabian Business.

О запуске программы Dubai Paperless Strategy заявил наследный принц Дубая Хамдан. Согласно ей, все правительственные учреждения и их клиенты откажутся от необходимости печатать или предоставлять бумажные документы.

"Программа позволит обойтись без более 1 миллиарда бумаг ежегодно, которые сейчас используются правительством Дубая",- заявил принц Хамдан.

Для реализации программы в правительственных учреждениях в них будет увеличены автоматизация, использование цифровых идентификаторов, подписей и сертификатов, безопасность данных, которые будут доступны через специализированные платформы, пишет РИА Новости

Эти изменения повлекут и корректировки в законодательство, например, регулирующее физическое присутствие в судах и юридическое требование о создании бумажных документов для гарантии тех или иных действий.







