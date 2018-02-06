Дизельный скандал: в штаб-квартире Audi прошли обыски

В Германии в штаб-квартире автоконцерна Audi прошли обыски по делу о занижении показателей выбросов вредных газов в автомобилях с дизельными двигателями. Об этом сообщает Suddeutscher Zeitung со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что сотрудники полиции пришли на завод Audi в городе Неккарзульм и домой к сотрудникам компании. Под подозрением находятся 14 работников Audi. В свою очередь в автоконцерне заявили, что сотрудничают с немецкой прокуратурой.

Согласно информации издания, прокуратура подозревает Audi в махинациях с программным обеспечением более 200 тыс. автомобилей, которые продали в Европе и США, в частности, на автомобилях с дизельным двигателем занижались показания датчиков, фиксирующих уровень выхлопных газов, сообщает korrespondent.net

"Сейчас следователи сосредоточились на технических средствах, которые использовались для манипулирования уровнем выхлопных газов в трехлитровых дизельных двигателях V6, предназначенных для европейского рынка", – цитирует Reuters сообщение следствия.

Ранее в Германии возбудили дело в отношении руководства Audi.