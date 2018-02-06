В Словакии объявили эпидемию сифилиса

В Словакии на территории Требишовского района объявили об эпидемии сифилиса. Здесь заболеваемость в 16 раз превышает общие показатели по стране, сообщает во вторник, 6 февраля, местное издание HNonline.

Отмечается, что вспышка эпидемии сифилиса наблюдается в самом городе Требишов и районе.

"Чтобы пресечь распространение болезни, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение", - заявил представитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Томаш Краль, сообщает korrespondent.net

По данным медиков, в последнее время число заболевших выросло на 115 человек. Среди них преобладают представители ромского национального меньшинства.

Врачи предупреждают, что сифилис поражает кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, кости и нервную систему. Главным образом, болезнь передается половым путем, реже через кровь или бытовым путем.