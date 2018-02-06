Названа причина ухода Тудора Панцыру с поста председателя Конституционного суда

Тудор Панцыру покинул пост председателя Конституционного суда по семейным обстоятельствам. Слухи о причинах его отставки опровергла госсекретарь минюста Родика Секриеру, до недавнего времения занимавшая должность главного судьи-ассистента в КС.

"Причина ухода господина Панцыру - та, что была озвучена изначально. Это личные мотивы, семейные обстоятельства. Мы в Конституционном суде никогда не ощущали политического давления. И это не тот человек, на которого могли повлиять".



Также госсекретарь отметила, что сотрудники КС знали об отставке председателя за месяц до официального объявления. Тудор Панцыру еще в конце декабря распорядился завершить работу над текстами недавно принятых постановлений и дать документы ему на подпись.





