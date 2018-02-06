Скандал в детском саду во Флорештском районе: в столовой учреждения готовят еду для поминок

В детском саду села Рэдулений Векь Флорештского района разгорелся скандал. Родители жалуются на то, что детей часто оставляют без присмотра.

Четырехлетняя дочь Оксаны Казак неделю назад одна пришла домой. Мать отправилась в детский сад, посмотреть, что там происходит. Оказалось, что все сотрудники отмечали день рождения директора.



"Это недостойное поведение. Моя дочь пришла домой без верхней одежды. Два дня у нее была высокая температура. Она одна шла домой по всему селу. А если бы с ней что-нибудь случилось, кто бы нес ответственность?", - cказала жительница села Оксана Казак.



Директор детского сада признала, что ребенок ушел, так как воспитатель случайно упустила ее из виду.



"Воспитатель - опытный педагог, в тот день в ее группе не было много детей - всего 13", - сказала директор детского сада Валентина Бурущук.



Родители девочки написали жалобу в полицию. Дедушка говорит, что теперь девочке нужна помощь психолога.



Родители также рассказали, что директор учебного заведения воспитателем взяла свою крестную, у которой нет педагогической подготовки.



"Детей по программе не готовят, в подготовительной группе с детьми не занимаются как следует. И все потому, что сотрудники неквалифицированные".



А недавно родители узнали, что на кухне детсада готовят еду для поминок. Они сообщили об этом в мэрию.



"Мэр поехал в Кишинев. А я, как советник, был обязан отреагировать. Пришел и увидел, что тут, на самом деле, готовились к поминкам. Горел свет, на подоконниках остывали котлеты", - сообщил местный советник Олег Максиан.



Глава детского сада этот факт отрицает. А глава сельской мэрии обещает провести собственное расследование.



"Закон не позволяет приносить в детский сад непроверенные продукты. Посторонним вход строго запрещен. Это нарушение. Но, нужно провести расследование, узнать, что произошло", - заявил мэр села Юрий Раду.



Сотрудники Флорештской полиции проверяют жалобы родителей.



Детский сад села Рэдулений Векь Флорештского района посещают 50 детей.





