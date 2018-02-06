О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Скандал в детском саду во Флорештском районе: в столовой учреждения готовят еду для поминок
// фото: Status Quo
17:55, 06 Feb 2018
просмотров 134 | комментариев 0

В детском саду села Рэдулений Векь Флорештского района разгорелся скандал. Родители жалуются на то, что детей часто оставляют без присмотра.

Четырехлетняя дочь Оксаны Казак неделю назад одна пришла домой. Мать отправилась в детский сад, посмотреть, что там происходит. Оказалось, что все сотрудники отмечали день рождения директора. 

"Это недостойное поведение. Моя дочь пришла домой без верхней одежды. Два дня у нее была высокая температура. Она одна шла домой по всему селу. А если бы с ней что-нибудь случилось, кто бы нес ответственность?", - cказала жительница села Оксана Казак.

Директор детского сада признала, что ребенок ушел, так как воспитатель случайно упустила ее из виду. 

"Воспитатель - опытный педагог, в тот день в ее группе не было много детей - всего 13", - сказала директор детского сада Валентина Бурущук.

Родители девочки написали жалобу в полицию. Дедушка говорит, что теперь девочке нужна помощь психолога. 

Родители также рассказали, что директор учебного заведения воспитателем взяла свою крестную, у которой нет педагогической подготовки. 

"Детей по программе не готовят, в подготовительной группе с детьми не занимаются как следует. И все потому, что сотрудники неквалифицированные". 

А недавно родители узнали, что на кухне детсада готовят еду для поминок. Они сообщили об этом в мэрию.

"Мэр поехал в Кишинев. А я, как советник, был обязан отреагировать. Пришел и увидел, что тут, на самом деле, готовились к поминкам. Горел свет, на подоконниках остывали котлеты", - сообщил местный советник Олег Максиан.

Глава детского сада этот факт отрицает. А глава сельской мэрии обещает провести собственное расследование. 

"Закон не позволяет приносить в детский сад непроверенные продукты. Посторонним вход строго запрещен. Это нарушение. Но, нужно провести расследование, узнать, что произошло", - заявил мэр села Юрий Раду. 

Сотрудники Флорештской полиции проверяют жалобы родителей. 

Детский сад села Рэдулений Векь Флорештского района посещают 50 детей.





Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День будет отмечен высокой активностью. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...