Исследование: 10% подростков 14-15 лет выкладывали в сеть интимные фото

Девять процентов подростков 14-15 лет выкладывали в сеть интимные фото. А у 40% детей старше десяти есть аккаунты в соцсетях. Таковы результаты исследования международного центра La Strada. И эти цифры эксперты называют тревожными . Опрос показал, что две трети подростков от 12 до 15 лет заходят в интернет ежедневно. И делают это со своих смартфонов.

"Это говорит о том, что у взрослых все меньше инструментов контроля. Мы выяснили, что дети, к сожалению, не могут сказать "нет" на неадекватные предложения, которые получают в сети", - сказала социолог Диана Кеяну.



Особо эксперты отмечают, что каждый пятый ребенок получал сообщения сексуального характера. А каждый второй встречался с теми, с кем познакомился в сети. И это не всегда сверстники. По словам авторов исследования, дети плохо знают правила безопасности в онлайне.



"Мы говорим о важности преподавания этого предмета в школе. Дети тоже этого хотят, они говорят об этом прямо", - сообщила исполнительный директор центра La Strada Анна Ревенко.



Сами подростки при этом утверждают, что в сети общаются только с теми, кого знают лично.

Родители признают - контролировать общение ребенка в сети сложно. Но некоторые пытаются.



По данным Национального инспектората расследований, в прошлом году зарегистрировали 20 случаев, когда детям делали непристойные предложения в интернете.





