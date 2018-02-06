10 мобильных цифровых аппаратов для измерения концентрации алкоголя в крови получил Генеральный инспекторат полиции. Сейчас водители, попавшие в ДТП, обязаны проходить тест только в Республиканском наркологическом диспансере. Это процедура стоит до 360 леев, а результатов ждать приходиться порой несколько часов.
Благодаря мобильным алкотестерам, процедура документирования ДТП станет проще. Аппараты оснащены портативными принтерами. Результат сразу можно распечатать, что существенно экономит время в случае незначительных дорожно-транспортных происшествий
Цифровые алкометры могут определять и концентрацию паров алкоголя в помещениях. Эти результаты можно будет использовать в качестве вещественных доказательств в уголовных делах. В памяти аппарата сохраняется до 5 000 тестов.
"Их получит Служба дорожно-транспортных происшествий столичного управления полиции, так как больше всего аварий происходит именно в Кишиневе - около 50 ежедневно", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.
Аппараты предоставило федеральное министерство внутренних дел Германии. Их стоимость - 38 000 евро.
"Мы видим, что молдавская полиция добилась значительного прогресса. Так мы хотим подчеркнуть, что будем и поддерживать Генеральный инспекторат полиции Молдовы", - заявил представитель МВД ФРГ Ренато Джиглиотти.
По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году по вине пьяных водителей произошло почти 250 ДТП. 13 человек погибли.
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День будет отмечен высокой активностью. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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ВОДОЛЕЙ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW