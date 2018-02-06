Германия предоставила молдавскому ГИП 10 цифровых алкотестеров

10 мобильных цифровых аппаратов для измерения концентрации алкоголя в крови получил Генеральный инспекторат полиции. Сейчас водители, попавшие в ДТП, обязаны проходить тест только в Республиканском наркологическом диспансере. Это процедура стоит до 360 леев, а результатов ждать приходиться порой несколько часов.

Благодаря мобильным алкотестерам, процедура документирования ДТП станет проще. Аппараты оснащены портативными принтерами. Результат сразу можно распечатать, что существенно экономит время в случае незначительных дорожно-транспортных происшествий



Цифровые алкометры могут определять и концентрацию паров алкоголя в помещениях. Эти результаты можно будет использовать в качестве вещественных доказательств в уголовных делах. В памяти аппарата сохраняется до 5 000 тестов.



"Их получит Служба дорожно-транспортных происшествий столичного управления полиции, так как больше всего аварий происходит именно в Кишиневе - около 50 ежедневно", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.



Аппараты предоставило федеральное министерство внутренних дел Германии. Их стоимость - 38 000 евро.



"Мы видим, что молдавская полиция добилась значительного прогресса. Так мы хотим подчеркнуть, что будем и поддерживать Генеральный инспекторат полиции Молдовы", - заявил представитель МВД ФРГ Ренато Джиглиотти.



По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году по вине пьяных водителей произошло почти 250 ДТП. 13 человек погибли.





