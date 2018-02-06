В Великобритании снегопад стал причиной ДТП и отмен авиарейсов

Снегопад и холод в Великобритании стали причиной аварий на дорогах и отмены авиарейсов, сообщают региональные власти.

Сильный снегопад наблюдается в Шотландии, на острове Мэн и в английском графстве Лестершир. Низкие температуры воздуха установились по всей территории страны. В Лондоне ночью был ноль градусов, и днем, несмотря на солнце, по-прежнему очень холодно из-за высокой влажности и ветра, пишет РИА Новости

Крупные аварии, вызванные сложными погодными условиями, произошли на автомагистралях в графствах Глостершир и Ноттингемшир. Дорожные власти предупреждают водителей о необходимости быть предельно осторожными и соблюдать низкий скоростной режим.

Десятки внутренних рейсов из лондонского аэропорта Хитроу отменены, сообщил крупнейший британский авиаперевозчик British Airways.

Как сообщает метеобюро Великобритании, эта неделя обещает стать самой холодной за всю зиму.