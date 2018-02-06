Китайское дрон-такси Ehang показали на видео

В Сети было опубликовано видео тестового полета прототипа дрон-такси Ehang 184 от китайских разработчиков, пишет The Verge.

Издание сообщает, что модель уже прошла множество тестов, в том числе, с пассажиром на борту. Дрон способен подниматься на высоту около 300 метров, преодолевая расстояние в 15 километров. Скорость передвижения летательного аппарата составляет 130 километров в час. На одном заряде он может проработать около 23 минут.

Дрон может передвигаться в разных погодных условиях, включая туман, сильную жару и порывистый ветер.

В настоящее время компания Ehang уже получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на тестирование своих дронов в штате Невада, пишет korrespondent.net