В районе острова Гифтун близ Хургады, а также расположенного южнее вдоль побережья местечка Абу-Рамад водолазы услышали леденящие душу звуки.
Шум, стуки и потрескивания, доносящиеся с самого дна, слышали и туристы, и опытные дайверы. Глава Общества спасения на море и охраны окружающей среды Хасан ат-Тейиб предложил три версии возникновения страшных звуков. Во-первых, это могут быть песни больших китов.
«Животные могут находиться на достаточно большом удалении, но вода очень хорошо проводит звуковые волны, и они достаточно быстро и на огромные расстояния распространяются в ее толще», — пояснил он.
По другой версии, это может быть «выдавливание», происходящее из-за трещин на морском дне, образующихся в результате землетрясений. Эксперт напомнил, что регион Красного моря является сейсмически активной зоной. В-третьих, причиной зловещих звуков могут быть геологоразведочные работы, которые ведут нефтяные компании, пишет moya-planeta.ru
Хасан ат-Тейиб призвал не торопиться с поспешными выводами и не выдвигать пугающих и таинственных теорий. Власти пообещали в кратчайшие сроки разобраться с происходящим. Для этого формируется специальная комиссия из морских экспертов, дайверов и ассоциации рыбаков. К ее работе планируется даже подключить Военно-морские силы Египта.
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авторы издания DW