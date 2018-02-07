Еще один снаряд времен Второй мировой найден в Бельцах

В Бельцах нашли еще один снаряд времен Второй мировой. Рабочие наткнулись на него вчера на городском стадионе, где ставили столбы уличного освещения.

Место находки оцеплено, туда вызвали саперов. Они должны увезти снаряд и проверить, нет ли поблизости других боеприпасов.



В прошлом году по всей стране нашли почти 900 взрывоопасных объектов. На стройплощадке в Бельцах в ноябре обнаружили целый арсенал времен Второй мировой.







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