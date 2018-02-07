Два уроженца Оргеева промышляла кражами в столице

Два уроженца Оргеева 22 и 25 лет соответственно были задержаны полицейскими по подозрению в совершении как минимум 3 краж в Кишиневе.

Действия злоумышленников попали в объективы камер видеонаблюдения. Так, в одном из магазинов они украли шуруповерт стоимостью около 2500 леев.

В другом, расположенном на улице Митрополит Варлаам, – телефон марки “Xiaomi” сотрудницы магазина, который стоить 4900 леев. Еще одно преступление произошло в магазине по Хынчештскому шоссе, где, воспользовавшись невнимательностью жертвы, злоумышленники украли телефон марки “Galaxy J5” стоимостью 5000 леев.

Все украденные ценности будут изъяты и возвращены их владельцам, пишет столичная полиция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленникам грозит тюремное заключение до 4 лет. Ранее у них уже была судимость за употребление наркотических веществ, пишет aif.md



