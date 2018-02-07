Apple запатентовала "рисующий по воздуху" стилус

Издание Techradar опубликовало информацию о новом патенте Apple, в котором значится стилус. Его главной особенностью является умение распознавать движения по воздуху, при этом устройству не нужны ни сенсорный экран, ни другая поверхность.

Ожидается, что стилус будет оснащен продвинутыми датчиками движений, которые будут улавливать жесты, и при этом правильно их интерпретировать. Также сообщается, что движения будут распознаваться устройством в трех измерениях, пишет korrespondent.net

В настоящее время Apple разрабатывает второе поколение стилуса Pencil, которое не будет обладать такими характеристиками.