В Карпатах сошли пять лавин

В Карпатах сошла лавина с северо-восточной экспозиции горы Плай. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, лавина сошла ориентировочно 2-5 февраля.

"При обследовании лавинных очагов, выявлен сход вьюжистой лавины с северо-восточной экспозиции г. Плай: высота отрыва 1100 м над уровнем моря, объем 9600 кубометров", – сообщили в ведомстве.

В результате схода лавины жертв и пострадавших нет, убытки не нанесены.

Кроме того, еще четыре лавины свежего снега сошли 5-7 февраля с северо-восточного склона горы Брецкул. Объемы и ущерб устанавливаются, пишет korrespondent.net

В связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской области 7 февраля сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).