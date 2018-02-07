ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

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